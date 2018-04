Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft rückt das Problem seit dem Jahr 2016 mit dem jährlichen Bundespreis "Zu gut für die Tonne!" in den Focus. Damit wird vorbildliches Engagement gegen Lebensmittelverschwendung in den Kategorien Landwirtschaft und Produktion, Handel, Gastronomie sowie Gesellschaft und Bildung ausgezeichnet. "Die Preisträger tragen mit ihren beeindruckenden Ideen und zukunftsweisenden Innovationen zu unserem Ziel bei, Lebensmittelabfälle deutlich zu reduzieren. Alle eingereichten Projekte, die der Preisträger und Nominierten, zeigen viel Kreativität und Engagement. Das zeigt mir, dass das Thema Lebensmittelverschwendung längst in der Gesellschaft angekommen ist", sagte Bundesministerin Julia Klöckner anlässlich der Preisverleihung vor ein paar Tagen in Berlin. Doch das reicht nicht aus, um die Lebensmittelverluste effektiv zu reduzieren.