Streikende Arbeitnehmer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Ein Warnstreik hat heute große Teile des Berliner Nahverkehrs lahmgelegt. Busse und Straßenbahnen blieben mehrere Stunden in den Depots, U-Bahnhöfe verschlossen. Hunderttausende stiegen auf S-Bahnen, Autos oder Fahrräder um.



Weitere Warnstreiks sind möglich: In der nächsten Runde der Tarifverhandlungen müsse ein neues Angebot der Arbeitgeber auf den Tisch, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt. Die Gewerkschaft will mehr Geld und Freizeit für die 14.000 Beschäftigten herausholen.