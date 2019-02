Als Nordmazedonien wird der Balkanstaat 30. Mitglied der Nato.

Quelle: Daniel Naupold/dpa

In Mazedonien sind landesweit Vorbereitungen für die Namensänderung in Nordmazedonien getroffen worden. In der Hauptstadt Skopje wurden die meisten Tafeln an den Regierungsgebäuden abgeschraubt, auf denen noch die Inschrift "Republik Mazedonien" stand, wie der Fernsehsender Sitel berichtete.



Erwartet wird, dass am Dienstag die neuen Aufschriften mit dem Landesnamen "Republik Nordmazedonien" angebracht werden, um die Zeremonie zur Aufnahme des Landes in die Nato zu begleiten.