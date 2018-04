Bundestag Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der neue Innenminister Horst Seehofer (CSU) wird nach Einschätzung des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld nichts am Image seines Vornamens ändern. Dem Namen hafte ein Makel an, er werde verunglimpft und sei völlig aus der Mode. "Es wird keine Horst-Welle geben", sagte Bielefeld.



Ein anderer, sehr in Verruf geratener Vorname hat dagegen nach seiner Ansicht durch das Auftreten eines Politikers jüngst punkten können: Juso-Chef Kevin Kühnert habe einen Dienst für alle Kevins geleistet.