Ganz so einheitlich geht man in den Bundesländern aber nicht vor. Zwar kontaktiert die Polizei Menschen, die sie als gefährdet einstuft. Doch ansonsten informieren die Landesbehörden sehr unterschiedlich. Die Polizei in Hessen hat alle Personen per Brief oder im persönlichen Gespräch kontaktiert. In vielen anderen Bundesländern wurden die Menschen nicht oder nur in einzelnen Fällen darauf hingewiesen, dass sie auf solchen Listen auftauchen. Eine Übersicht hat das MDR-Magazin "Fakt" recherchiert.