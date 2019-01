Griechischer Protest im Namensstreit um Mazedonien (Archiv).

Quelle: Angelos Tzortzinis/dpa

Das griechische Parlament wird Donnerstag über ein Abkommen zur Beilegung des Namensstreits mit Mazedonien abstimmen. Das berichtet der griechische Rundfunk. So kann das Abkommen zwischen Athen und Skopje in Kraft treten. Griechenlands Nachbar wird künftig Nord-Mazedonien heißen. Das Abkommen ist in beiden Ländern heftig umstritten.



Griechenland sagte zu, eine Annäherung des Nachbarn an die EU und den Nato-Beitritt nicht weiter zu blockieren. Das Parlament in Skopje hat schon zugestimmt.