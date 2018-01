Seit 2005 ist Mazedonien EU-Beitrittskandidat. Vor allem Griechenland blockiert jedoch die Verhandlungen. Sie wurden bislang sechsmal verschoben - wegen des Namensstreits zwischen Athen und Skopje. Griechenland will, dass Mazedonien seinen Namen ändert. Als Grund führt Athen an, dass der nördliche Teil Griechenlands auch den Namen Mazedonien trägt. Athen blockiert daher seit 2005 den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen ebenso wie die NATO-Mitgliedschaft des Nachbarn. Daher verwendet Mazedonien international die Bezeichnung "Former Yugoslav Republic of Macedonia" (zu deutsch: ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien).