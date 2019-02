Emiliano Sala im traditionellen Nantes-Trikot. Archivbild

Nach dem Tod seines Ex-Spielers Emiliano Sala wird der französische Fußball-Erstligist Nantes sein Heimspiel gegen Nimes an diesem Sonntag statt in dem traditionellen Kanarien-Gelb in Schwarz austragen. Außerdem werden alle Trikots mit der Nummer 9 und dem Namen Sala beflockt, teilte der Verein mit.



Sala wollte am 21. Januar von Frankreich aus zu seinem neuen Verein Cardiff City nach Wales fliegen. Doch das Propellerflugzeug stürzte ab. Salas Leiche wurde erst diese Woche geborgen.