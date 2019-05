Mehr als über ihren neuen Kaiser haben die Japaner vor dem Thronwechsel über ihre neue Kaiserin Masako gesprochen. In einem der raren Interviews sagte sie Ende vergangenen Jahres, sie fühle sich "unsicher" dabei, nun Kaiserin zu werden. Masako war vor ihrer Heirat mit Japans neuem Kaiser Naruhito Karrierediplomatin. Ausgebildet in Harvard und Oxford spricht sie fünf Sprachen. Die Enge des Hofzermoniells setzt ihr seit Jahren zu, offenbar leidet sie immer wieder an Depressionen. Das hat die Japaner besorgt.