Eine «Falkon 9»-Rakete soll die SpaceX-Kapsel ins All bringen.

Quelle: John Raoux/AP/dpa

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat grünes Licht für den ersten Testflug einer neuen Raumkapsel des Privatunternehmens SpaceX für bemannte Missionen gegeben. Laut Nasa soll die Raumkapsel "Crew Dragon" am 2. März zur Internationalen Raumstation ISS starten.



Bei dem Testflug wird nur eine lebensgroße Puppe dabei sein. Die Nasa will aber noch 2019 erstmals Astronauten mit einer SpaceX-Rakete ins All bringen lassen. Voraussichtlich im Juli sollen Astronauten an Bord einer "Crew Dragon"-Kapsel sein.