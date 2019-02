Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat die Mission des Mars-Rovers "Opportunity" (auf Deutsch: Möglichkeit) offiziell für beendet erklärt, weil es seit Monaten kein Lebenszeichen mehr von dem Roboter gibt. Nasa-Experten erklärten am Mittwoch (Ortszeit) im Raumfahrtzentrum in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien, sie hätten trotz aller Bemühungen keine Signale mehr von dem Rover empfangen. Ihr "geliebter" Roboter sei stumm geblieben. Die Mission werde daher beendet. Am 10. Juni hatte "Opportunity" seine bislang letzte Nachricht geschickt. Danach überzog ein gigantischer Staubsturm den Planeten - und der Roboter verstummte und war für das Kontrollzentrum nicht mehr zu erreichen.