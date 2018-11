Nasa-Roboter «InSight»(künstliche Darstellung).

Quelle: NASA/JPL-Caltech

Der Nasa-Roboter "InSight" ist auf dem Mars gelandet. Nach einer 485 Millionen Kilometer langen Reise setzte die im Mai gestartete Sonde "InSight" in der Ebene Elysium Planitia nördlich des Mars-Äquators auf, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.



Mit zahlreichen wissenschaftlichen Instrumenten soll der Roboter den Mars untersuchen. Ein in Deutschland entwickeltes Gerät soll sich in den Boden bohren. Die insgesamt 650 Millionen Euro teure Mission ist auf zwei Jahre angelegt.