Das Wind- und Wärmeschild der Nasa-Sonde «InSight».

Quelle: Uncredited/NASA/JPL-Caltech/AP/dpa

Die Nasa-Sonde "InSight" hat erste Hinweise auf seismische Aktivität auf dem Mars geliefert. Das Landegerät registrierte ein Rumpeln - Forscher gehen davon aus, dass damit erstmals ein Beben auf dem Roten Planeten festgestellt wurde. Das Rumpeln in der Aufnahme hört sich wie ein sanfter Wind an, doch stammt es laut Experten vom Mars selbst.



Das Seismometer von "Insight" registrierte das schwache Signal schon am 6. April. Am Dienstag gaben die Wissenschaftler die Erkenntnisse bekannt.