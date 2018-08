Die US-Raumfahrtbehörde kündigte schon für April bemannte Testflüge in Zusammenarbeit mit dem privaten Luftfahrtunternehmen SpaceX an. Mitte des Jahres 2019 will sie solche Flüge zusammen mit dem Unternehmen Boeing testen. Damit würde die NASA unabhängig von russischen Sojus-Kapseln werden. Derzeit sind diese die einzigen, die Menschen zur Internationale Raumstation ISS bringen können.