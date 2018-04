US-Astronaut Scott Kelly war etwa ein Jahr im All. Archivbild Quelle: Nasa / Joel Kowsky / Handout/NASA/dpa

Sein rund einjähriger Aufenthalt im All hat bei US-Astronaut Scott Kelly (54) Spuren im Erbgut hinterlassen: Sieben Prozent seiner Gene reagierten auch rund sechs Monate nach der Rückkehr auf die Erde anders auf die Umgebung als vor Beginn des Aufenthalts im Weltall. Das teilte die US-Raumfahrtagentur NASA mit.



Im Vergleich mit dem in dieser Zeit am Boden gebliebenen Zwillingsbruder Mark wollen die Wissenschaftler nun erforschen, wie sich ein Aufenthalt im All auf den Menschen auswirkt.