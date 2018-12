Übergewichtiger Jugendlicher. Archivbild

Quelle: Peter Steffen/dpa

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner will Pläne für weniger Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten voranbringen. Bis Anfang Juli solle die Wirtschaft konkrete Vorschläge dazu machen, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Bis Jahresende wolle sie dann ein Konzept für eine nationale Strategie vorlegen.



Klöckner betonte: "Ich bin nicht die Geschmacks-Nanny der Nation." Angesichts des gesellschaftlichen Problems von Übergewicht gerade bei Kindern sei der Staat aber gefragt.