Donald Trump hat die nötige Erklärung unterzeichnet.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat die nötige Erklärung unterzeichnet, um einen Nationalen Notstand an der Südgrenze der USA auszurufen. Das Weiße Haus veröffentlichte die Notstandserklärung.



Darin heißt es: "Die aktuelle Situation an der Südgrenze bedeutet eine Grenzsicherungs- und humanitäre Krise, die zentrale Interessen der nationalen Sicherheit bedroht und einen nationalen Notstand darstellt." Mit dem Schritt will Trump seine Pläne für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko vorantreiben.