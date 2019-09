Der Schwammspinner ist ein an Eichen und anderen Laubbaumarten lebender Schmetterling. Massenvermehrungen des Schädlings können zu einem kompletten Kahlfraß in einem Eichenbestand führen, so wie das in diesem Jahr unter anderem in einigen Gebieten Thüringens und Sachsens beobachtet wurde. Die Schwammspinner legen ihre Eier in Gelegen von bis zu tausend Eiern auf der Rinde ab und bedecken sie mit gelbbrauner Afterwolle. Das schwammartige Aussehen der Gelege gab der Art ihren Namen.



Frisch geschlüpfte Eilarven spinnen nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Seidenfäden und lassen sich vom Wind verwehen. So verteilen sie sich über ganze Waldbestände. Da die Raupen bis in den Juni hinein fressen, ist nicht nur der Maitrieb, sondern in manchen Jahren auch der sogenannte Johannistrieb betroffen. Für Menschen sind Schwammspinner in der Regel nicht gefährlich, sie sind aber auch an Obstbäumen zu finden.