Frankreichs Präsident Macron sieht sich gerne in der Rolle des Obersten Armeechefs, der in einem tarnfarbenen Jeep die Prachtstraße herunterfährt und auf der Ehrentribüne die knapp 4.300 Soldaten an sich vorbei marschieren lässt. Wie jedes Jahr donnern Kampf- und Kunstflieger im Tiefflug über die Stadt und hinterlassen ihre blau-weiß-roten Rauchstreifen am Himmel.



Dieses Jahr steht die Parade auch im Zeichen der Diskussion über die Rolle der europäischen Verteidigung. Trump hat gerade erst den NATO-Partnern auf seine etwas stürmische Art empfohlen, ihre Verteidigungsausgaben drastisch zu erhöhen. Die USA geben derzeit etwa 3,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für ihre Verteidigung aus. In Frankreich sind es 2,3 Prozent und in Deutschland 1,2 Prozent.