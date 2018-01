Der Nationalfeiertag steht in diesem Jahr aber auch im Zeichen der Trauer, denn in diesem Jahr ist der 14. Juli nicht nur Jahrestag des Sturms auf die Bastille. Es jährt sich auch zum ersten Mal der Anschlag von Nizza. Damals hatte ein islamistischer Attentäter einen Lkw in eine Menschenmenge an der Promenade gesteuert. Mindestens 86 Menschen kamen ums Leben, über 200 wurden verletzt. In Nizza soll der Nationalfeiertag daher ruhig gefeiert werden. Ein Feuerwerk zum Nationalfeiertag, so wie in den vergangenen Jahren, wird es laut Nizzas Bürgermeister in diesem Jahr nicht geben. "Der 14. Juli sollte dement der Erinnerung und Würdigung der Opfer sein", sagte Christian Estrosi, der französischen Zeitung L´Express