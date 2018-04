Österreich feiert Nationalfeiertag Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Der scheidende österreichische Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat vor Hetze und Antisemitismus gewarnt. Österreich sei selbstbewusst und patriotisch, aber nicht chauvinistisch, kleingeistig und ängstlich. Das sagte der Sozialdemokrat in einer Ansprache zum Nationalfeiertag in Wien. Es gebe "keinen Platz für Hetze und Antisemitismus".



Bei den Wahlen am 15. Oktober hatten die konservative ÖVP und die rechtspopulistische FPÖ deutliche Stimmengewinne verzeichnet.