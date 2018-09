Erneut sind Zehntausende in Barcelona auf die Straße gegangen. Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Zehntausende sind in Barcelona auf die Straße gegangen, um für die Abspaltung Kataloniens von Spanien zu demonstrieren. Fast überall waren in der Stadt Menschen zu sehen, die katalanische Fahnen, Plakate mit separatistischen Parolen oder roten T-Shirts trugen.



"Unabhängigkeit, Unabhängigkeit" oder "Republik, Republik" skandierten viele. Angemeldet waren laut Veranstalter rund 460.000 Menschen. Seit 1714 begehen die Katalanen jedes Jahr am 11. September ihren Nationalfeiertag - die "Diada".