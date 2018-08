An den Gesprächen teilgenommen hat auch Rafik Halabi, drusischer Politiker: "Das ging rasend schnell. Wir haben auf einmal wahrgenommen, daß der Premierminister für uns Drusen urplötzlich Geld zur Verfügung stellen will. Das war schon merkwürdig, mit welch großer Eile das ganze ablief." Halabi hat selbst in der israelischen Armee gekämpft, Seite an Seite mit Juden für Israel. Das neue Gesetz, sagt er, löse bei ihm tiefen Schmerz aus: "Man stellt sich die Frage: Wofür habe ich eigentlich gekämpft ?! Für MEIN Land Israel oder den Staat der Juden, der jetzt nicht mehr meiner ist."