Ein verheerender Großbrand hat das Nationalmuseum in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro heimgesucht. Am späten Sonntagabend stand das 200 Jahre alte Gebäude im Norden der Stadt komplett in Flammen, wie auf Bildern zu sehen war. Feuerwehrleute versuchten, das Feuer zu bändigen und Artefakte zu retten. Das Museum hat Gegenstände aus Ägypten, griechisch-römische Kunst und einige der ersten in Brasilien entdeckten Fossilien beherbergt.