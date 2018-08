Berggorilla im Virunga Nationalpark geboren. Quelle: -/Virunga National Park/dpa

Im östlichen Virunga-Nationalpark im Kongo ist ein Berggorilla-Weibchen auf die Welt gekommen. Weltweit gibt es nur noch rund 1.000 der vom Aussterben bedrohten Menschenaffen.



Die Berggorillas leben in Bergwäldern in Ruanda, Uganda und dem Osten des Kongos. Sie können bis zu 1,70 Meter groß und bis zu 260 Kilo schwer werden. Die Lebensräume der Berggorillas sind inzwischen aufwendig geschützt, weswegen die Zahl der Tiere in den vergangenen Jahren wieder zugenommen hat.