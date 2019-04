Ich hätte mir nie vorstellen können, das hier einmal zu tun. Gorge Eglis Escalante, aus Caracas

Gorge Eglis Escalante und seine Tochter aus dem Viertel Chacaíto schleppen einen pinkfarbenen Wäschekorb voller Schmutzwäsche zu einer abgeschiedenen Stelle auf dem Ávila. Aus ihren Wasserhähnen kommt seit knapp einem Monat kein Tropfen mehr.



"Ich hätte mir nie vorstellen können, das hier einmal zu tun", sagt Escalante, ein Schulbusfahrer, während er ein Hemd in einen Eimer mit Bachwasser und Waschmittel tränkt. "Dafür müssen wir uns bei der Regierung bedanken."



So wie ihn zieht es jeden Tag Hunderte Bewohner der überfüllten venezolanischen Hauptstadt in den 81.800 Hektar großen Park, seitdem am 7. März die Energieversorgung zusammenbrach. Der Strom fiel ebenso aus wie das Pumpensystem, das die Haushalte mit Wasser versorgt.