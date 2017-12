Mit der Wahl am 15. Oktober werden der neue Nationalrat und ein neuer Bundeskanzler gewählt. Nach einem durch Zerwürfnisse innerhalb der Koalition langgezogenen Wahlkampf, der als schmutzigster in der demokratischen Geschichte des Landes gilt, fällt nun die Richtungsentscheidung: Soll das Land wie fast durchgehend seit 1945 nach dem altvertrauten Schema einer großen Koalition zwischen den Sozialdemokraten (SPÖ) und der Volkspartei (ÖVP) regiert werden? Oder beteiligt sich die rechtspopulistische Freiheitliche Partei (FPÖ) im Rahmen eines Bündnisses mit der ÖVP wie bereits 2000 bis 2005 an der Regierung?