Ungemein stabil im Gegensatz zum restlichen Europa ist in der Schweiz die SP, die Sozialdemokratische Partei der Schweiz. Ihre Wähler sind standesgemäß Arbeiter und Menschen mit geringeren Einkommen. Dort hat zwar auch die SP in den vergangenen Jahren Wähler an die rechtskonservative SVP verloren. Aber längst nicht so viele wie die Schwesterpartei in Deutschland und anderen EU-Ländern.