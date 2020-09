Zudem schaffte ein grüner Politiker im bislang stets konservativ wählenden Kanton Glarus eine kleine Sensation: Mathias Zopfi schaffte überraschend den Sprung in die kleinere Parlamentskammer, den Ständerat. Er stieß den amtierenden SVP-Vertreter vom Sockel, wie zwei Stunden nach Auszählung der ersten Wahlresultate feststand. In Basel-Stadt wackelte ein SVP-Sitz in der größeren Kammer, dem Nationalrat, weil die Grünen vermutlich rund acht Prozent zulegten. Auch in Genf legten die Grünen auf Kosten der Konservativen deutlich zu. Die Grünliberalen legten ebenfalls zu - und kommen laut Hochrechnung auf 7,9 Prozent (plus 3,3 Prozentpunkte).