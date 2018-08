Jerome Boateng, FC Bayern Quelle: ZDF

Nationalspieler Jerome Boateng steht möglicherweise vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Nach Informationen des Senders Sky "könnten sich der französische Meister und der FC Bayern noch diese Woche einigen". Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte schon im vergangenen Monat Verhandlungsbereitschaft signalisiert.



Der Münchner Trainer Niko Kovac hatte am Wochenende gesagt: "Ich kenne den Jerome ganz gut. Und ich gehe absolut davon aus, dass er beim FC Bayern bleiben wird." "Garantien" gebe es im Fußball jedoch bis zum Ende der Transferfrist am 31.August nicht, so Kovac.