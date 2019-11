Schiller und Goethe vor dem Nationaltheater in Weimar. Archivbild

Der Bund will die Generalsanierung des Deutschen Nationaltheaters in Weimar mit 83,5 Millionen Euro unterstützen. Begründet wurde dies mit der überragenden historischen Bedeutung des Hauses, wie die Bundestagsabgeordneten Antje Tillmann (CDU) und Carsten Schneider (SPD) mitteilten.



In Weimars Nationaltheater tagte vor hundert Jahren die verfassunggebende Nationalversammlung. Deshalb wird die Zeit zwischen 1919 und 1933 in Deutschland "Weimarer Republik" genannt.