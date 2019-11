Bundespräsident Steinmeier ist in Georgien.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Deutschland will Georgien nach den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei dessen Wunsch nach einer Mitgliedschaft in der EU und der Nato weiter unterstützen. Doch Steinmeier machte den georgischen Partnern bei seinen Gesprächen wenig Hoffnung, dass dies schnell gehen könnte.



Die Umsetzung des Maßnahmenpakets, um das Land an den Nato-Standard heranzuführen, sei nicht anspruchslos. Und mit Blick auf einen EU-Beitritt machte er deutlich, dass die Situation nach dem Brexit nicht einfacher werde.