Der "SecGen" – so heißt der Generalsekretär im Bündnis-Sprech – steht im hell getäfelten Pressesaal des neuen Hauptquartiers in Brüssel. Als die Rede auf Macron kommt, gerät der Norweger in Fahrt: "Europas Sicherheit basiert auf transatlantischer Einigkeit." Die Stimme überschlägt sich fast, er malt einen Graben in die Luft: "Wenn wir in Europa von Nordamerika Abstand nehmen, schwächen wir die Nato und entzweien Europa." Stoltenberg drückt aus, was Macron verschweigt: Europa kann sich nicht selbst verteidigen.