Die Nato-Staaten haben Russland erstmals geschlossen vorgeworfen, mit neuen Marschflugkörpern gegen den INF-Abrüstungsvertrag über atomare Mittelstreckenwaffen zu verstoßen.



Man rufe Russland auf, sofort und nachweisbar wieder Vertragstreue herzustellen, kündigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel an. Russland erhalte eine letzte Gelegenheit, die Missachtung der Regeln zu beenden. Wenn es dies nicht tue, könnte ein Ausbau der Raketenabwehr in Europa beschlossen werden.