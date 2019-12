In erster Linie ist die Nato eine länderübergreifende Militär-Bürokratie. Deren Strukturen sind historisch gewachsen und bis heute spürbares Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges. An dutzenden Standorten verteilt über den gesamten europäischen Kontinent arbeiten zivile und soldatische Mitarbeiter an der Vernetzung der Streitkräfte.



Der Nordatlantikrat ist dabei das wichtigste politische Entscheidungsgremium der Nato. Dort sind alle Mitglieder mit Vertretern repräsentiert. In Fragen der nuklearen Abschreckung ist ihm die sogenannte Nukleare Planungsgruppe gleichberechtigt gegenübergestellt. Parallel zu diesen politischen Gremien besitzt die Nato eine militärische Kommandoinfrastruktur mit Hauptquartieren in verschiedenen europäischen Staaten und den USA. Die dort beschäftigten Soldaten werden von ihren jeweiligen Herkunftsländern für eine gewisse Zeit bereit gestellt, die Nato-Verwaltung ist also durchweg international. Die Nato beschäftigt aber auch eine große Zahl komplett eigener ziviler und militärischer Mitarbeiter. Allein im Nato-Hauptquartier in Brüssel sind rund 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, etwa die Hälfte davon abgeordnet von den Streitkräften der Mitgliedsstaaten.



Diese Strukturen sind seit Ende des Kalten Krieges komplexer geworden. Das liegt einerseits an dem breiteren Aufgabenspektrum, das inzwischen auch Cyber-Abwehr und Terror-Bekämpfung umfasst. Andererseits kamen durch die Nato-Osterweiterung in den 2000er-Jahren neue Staaten hinzu, die ebenfalls eigene Standorte und Entscheidungsgewalt in Bündnisgremien einforderten.



Kommandozentralen, Ausbildungsstätten, darunter Übungsplätze und eine eigene Militärakademie, Flugplätze und Lagezentren – all das umfasst die Nato-Infrastruktur in Europa. In Deutschland zählt dazu etwa das Allied Air Command in Ramstein, das Oberkommando der Nato-Luftstreitkräfte oder das 160 Mitarbeiter umfassende Logistik-Kommando JSEC in Ulm.