Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Archivbild Quelle: Pool Eric Lalmand/BELGA/dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bei einem überraschenden Besuch in Kabul zu Frieden in Afghanistan aufgerufen. Trotz der sich verschlechternden Sicherheitslage zeigte sich Stoltenberg bei einem Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani optimistisch.



Das Potenzial für Frieden sei größer als in vielen Jahren zuvor, sagte er. "Wir brauchen also einen von Afghanistan geführten, inklusiven Friedensprozess." Im Juni hielt erstmals eine dreitägige Waffenruhe im Land.