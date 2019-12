Nato-Generalsekretär Stoltenberg und Präsident Macron. Archiv

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat das transatlantische Verteidigungsbündnis zu mehr Geschlossenheit aufgefordert. In einem Interview mit der ARD vor dem Nato-Gipfel in London wies er Zweifel und Kritik des französischen Staatschefs Emmanuel Macron am Zustand der Nato energisch zurück.



Er sei zuversichtlich, dass bei der Tagung in London alle Staats- und Regierungschefs des Bündnisses, unter ihnen auch Macron, "ihr starkes Engagement zu unserer gemeinsamen Verteidigung bekräftigen werden."