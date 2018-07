In der Brüsseler Zentrale und in den Mitgliedsstaaten ist die Nervosität in Angst umgeschlagen: Bringt der erratische US-Präsident nach G7-Gipfel, Iran-Abkommen und Klimavertrag auch die NATO zu Fall? Es wäre nicht nur das Ende eines Bündnisses, es wäre das Ende einer Weltordnung, in der die NATO für "den Westen" stand. An intensiver Vorbereitung, den Eklat zu verhindern, hat es nicht gemangelt. Die Abschlussdokumente sind fertig, die US-Unterhändler mit allem einverstanden, doch jeder weiß: Der Abgrund ist immer nur einen Präsidenten-Tweet entfernt.