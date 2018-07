Trump wird beim NATO-Gipfel die Konfrontation suchen. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Auf dem NATO-Gipfel in Brüssel droht ein heftiger Streit zwischen Trump und den Bündnispartnern. Zu Beginn des Treffens der Militärallianz an diesem Mittwoch und Donnerstag spitzte sich der Streit um die Verteidigungsausgaben zu. Trump bekräftigte eine Kritik an Ländern wie Deutschland, weil sie seiner Meinung nach viel zu wenig in Militär investieren.



Wichtiges Thema des Spitzentreffens sind eigentlich die Bemühungen des Militärbündnisses, die Abschreckung gegen Russland weiter zu stärken.