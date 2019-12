Am Ende dieses Tages hat selbst Donald Trump den Eindruck, dass er eigentlich nichts mehr zu sagen hat, weil alles schon gesagt ist. Per Twitter teilt er mit: "Wir werden keine Pressekonferenz machen zum Abschluss der Nato, weil wir schon so viele in den vergangenen zwei Tagen gemacht haben." Den anderen Gipfelteilnehmern wünscht er "eine sichere Reise". Die bisherige Führungsmacht der Allianz überlässt die Bewertung des Gipfels anderen. Donald Trump muss sich nicht wundern, dass die dann auch bestimmen wollen, wo es lang geht in der Nato.