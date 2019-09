In der Nato wird der Abbruch der US-Gespräche mit den Taliban unterdessen nicht nur negativ gesehen. Dort war unter anderem befürchtet worden, dass es im Fall eines schnellen Truppenabzugs wieder zu einer Destabilisierung des Landes und zu Rückschritten bei Demokratie und Menschenrechten kommen könnte. Als einer der Hauptgründe für das starke US-Engagement für einen Deal galt nämlich, dass US-Präsident Trump seinen Wählern versprochen hat, möglichst schnell viele amerikanische Soldaten nach Hause zu holen.



An dem Nato-Einsatz zur Ausbildung der regierungstreuen Streitkräfte in Afghanistan waren zuletzt bis zu 17.150 Soldaten beteiligt. Neben den Truppen aus Deutschland und den USA zählten dazu zum Beispiel 1.100 Soldaten aus Großbritannien und knapp 900 aus Italien. Die Resolute Support Mission (RSM) hatte Anfang 2015 die langjährige Vorgängermission ISAF abgelöst. Unter dem ISAF-Mandat hatten Nato-Soldaten in Afghanistan auch gekämpft - unter dem RSM-Mandat dürfen sie nur noch "trainieren, assistieren und beraten". Beim Einsatz in Afghanistan sind bisher 58 deutsche Soldaten zu Tode gekommen, die US-Streitkräfte zählen bereits rund 2.400 Opfer.