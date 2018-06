Ich kann das Bedrohungsgefühl durchaus nachvollziehen. Manfred Hofmann, Kommandierender General des Multinationalen Korps

Die Bundeswehr ist mit fast 600 Soldaten an "Saber Strike" beteiligt und führt in Litauen die NATO-Truppen an, die unter dem Eindruck von Putins Krim-Annexion und Ukraine-Krise zur Verstärkung der NATO-Ostflanke ins Baltikum und nach Polen geschickt wurden. "Ich kann das Bedrohungsgefühl durchaus nachvollziehen", sagt Manfred Hofmann, Kommandierender General des Multinationalen Korps Nord-Ost in Stettin. Immer wieder hat Putin angekündigt, die Rechte der russischen Minderheit in den baltischen Ländern zu verteidigen. Viele fühlen sich damit an den Beginn der Destabilisierung der Ostukraine erinnert.