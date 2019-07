Immer wieder wird Afghanistan von Anschlägen erschüttert.

Quelle: Rahmatullah Alizadah/XinHua/dpa

In Afghanistan sind zwei US-Soldaten getötet worden. Genauere Angaben zum Ort oder den Umständen ihres Todes gab die Nato-Mission "Resolute Support" in Kabul nicht bekannt - aus Rücksicht auf die Familienangehörigen.



US-Präsident Donald Trump hatte nach Jahren des Truppenabzugs das US-Kontingent in Afghanistan zunächst von etwa 8.400 auf rund 14.000 Soldaten aufgestockt. Allerdings hat Trump in den vergangenen Monaten klargemacht, dass er die Truppen aus Afghanistan abziehen möchte.