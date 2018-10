Es ist das größte aller Szenarien, das die Nato in Norwegen probt: der Bündnisfall. Wird ein Nato-Mitglied angegriffen, springen ihm alle Bündnispartner bei, so die Idee. Mit der Krim-Annexion und Russlands Gebaren in der Ost-Ukraine ist in den baltischen Staaten und in Polen die Angst vor russischer Aggression gewachsen. Mit ihrer neuen Mischung aus Abschreckung und Dialog versucht die Nato dem gerecht zu werden. Vor allem die neue Elite-Truppe des Bündnisses, die schnelle Eingreiftruppe, soll eine Antwort auf das neue Sicherheitsumfeld der Nato geben.