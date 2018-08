Ich halte das Risiko für die Weltwirtschaft für begrenzt. Die Türkei ist zwar ein großes Schwellenland. Aber nicht groß genug, um den internationalen Handelsverflechtungen zu schaden. Martin Lück von Blackrock

Wo sich allerdings in den vergangenen Tagen zumindest zeitweise etwas schädlich bewegt hat, war auf den Devisenmärkten. Hier vor allem bei Währungen anderer Schwellenländer. Denn die litten zumindest zeitweise unter dem Lira-Verfall. Aktuell trifft diese Währungen ohnehin die allgemeine Tendenz von Notenbanken, in wichtigen Wirtschaftsregionen die Zinsen wieder anzuheben. Hatten in den vergangenen Jahren vor allem Schwellenländer von den Nullzinsen in großen Wirtschaftsräumen wie den USA, der EU oder auch Japan profitiert, kommt diese Tendenz langsam zum Erliegen oder kehrt sich um.



Ein weiterer Lira-Verfall könnte in diesem Umfeld toxisch wirken. "Eine neue Lira-Krise würde andere Schwellenländer-Währungen sicherlich erneut in Mitleidenschaft ziehen", sagt Ulrich Leuchtmann. Er ist Spezialist für Schwellenländer bei der Commerzbank. Allerdings gebe es derzeit bei keinem der anderen größeren Schwellenländer Anzeichen, dass es zu ähnlichen Krisen wie in der Türkei kommen könnte.