Am Rande des Nato-Gipfels in Großbritannien führten auch US-Präsident Donald Trump und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Gespräch. Das Weiße Haus bestätigte das Treffen, das zuvor nicht angekündigt worden war. Das türkische Präsidialamt bezeichnete die Begegnung als "sehr produktiv".



Die USA und die Türkei stehen bei den europäischen Nato-Verbündeten derzeit massiv in der Kritik. Grund ist deren Politik in Nordsyrien: Trump hatte ohne Abstimmung mit den Alliierten den Abzug der US-Truppen aus dem Gebiet veranlasst. Daraufhin war die türkische Armee zusammen mit Verbündeten, teils islamistischen Milizen, in das Kurdengebiet einmarschiert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte das unabgestimmte Vorgehen der beiden Länder zum Anlass genommen, um der Nato den "Hirntod" zu bescheinigen.