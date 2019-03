US-General Tod D. Wolters

Quelle: ap

Die Nato-Streitkräfte in Europa bekommen einen neuen Oberbefehlshaber. US-General Tod D. Wolters soll nach Bündnisangaben im Frühjahr die Aufgaben seines Landsmannes Curtis M. Scaparrotti übernehmen. Dieser war 2016 zum Europa-Oberkommandeur der Nato ernannt worden.



Der 59 Jahre alte Wolters begann seine Militärkarriere als Kampfpilot. Er ist zurzeit Befehlshaber der US-Luftstreitkräfte in Europa und Afrika sowie Chef des Nato-Luftkommandos in Ramstein (Rheinland-Pfalz).