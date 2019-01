Sieben Hauptquartiere hat die NATO zurzeit, die beiden wichtigsten im belgischen Mons und Norfolk Virginia. Fünf weitere sind über Europa verteilt. Mit der Reform sollen zwei neue hinzukommen: das Logistik-Kommando in Deutschland sowie eins an der Atlantikküste, das die Seewege zwischen Amerika und Europa sicherstellen soll. Was die NATO hier vollzieht, ist eine drastische Kehrtwende. Sie besiegelt damit an ihrer zentralsten Stelle das Ende der Entspannungsjahrzehnte und stellt sich auf eine lange Ost-West-Konfrontation ein: Operation "Zurück in die Zukunft" quasi.