Seit der Annexion der Krim und Kämpfen in der Ostukraine ist das Sicherheitsgefüge in Mittelosteuropa durcheinander geraten. So rüsten auch die übrigen NATO-Staaten an der Ostflanke auf: Polen lässt Reservisten wieder trainieren und rekrutiert Freiwillige zum Wehrdienst, in Lettland sollen Studenten an der Waffe ausgebildet werden und in Estland organisieren sich 20.000 Bürger in freiwilligen Verteidigungsverbänden. Zu frisch ist die Erinnerung im Baltikum, Teil der Sowjetunion gewesen zu sein, und in Polen, unter dem Druck der Sowjetunion gelebt zu haben.