Generalleutnant Hodges warnt vor einer Umwandlung der Nato in eine Art "Geschäftsbündnis" angesichts eines aus seiner Sicht "unvermeidlichen Krieges mit China" in den nächsten Jahren: "Ich denke, dass wir am Ende verlieren werden, wenn sich daraus eine reine Geschäftsbeziehung entwickelt". Dann könnten ja auch die Verbündeten wiederum Amerika "Dinge in Rechnung stellen, die sie derzeit für uns tun, die aber nicht in die 2 Prozent-Liste erscheinen." Es wäre ein "kolossaler Fehler", so Hodges weiter, "die Chinesen und Russen werden es kaum glauben können, wieviel Schaden wir unserem eigenen Bündnis zufügen." Ein Schaden, den Donald Trump schon in den nächsten Wochen anrichten könnte, wenn die Außenminister der Nato bei ihrem Gipfel in Washington gemeinsam in einen neuen Abgrund schauen.